The Washington Post: украинцы разочаровались в Зеленском

Украинцы раскритиковали президента страны Владимира Зеленского из-за того, что он не предупредил их о риске начала конфликта с Россией. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

Ранее Зеленский заявил в интервью The Washington Post, что если бы он предупредил граждан об риске начала конфликта с РФ, то украинцы бы впали в панику и уехали из страны, чем спровоцировали бы экономический коллапс.

«Если бы мы сообщили об этом… то я бы с октября прошлого года терял по 7 миллиардов долларов в месяц, а в тот момент, когда русские пришли, они бы взяли нас за три дня», — сказал он.

Главный редактор украинского новостного сайта «Украинская правда» Севгиль Мусаева заявила в соцсети, что ее оскорбило заявление украинского президента, передает The Washington Post. Она отметила, что издержки в экономике должны быть сопоставлены с потенциальными жертвами среди мирных граждан и потерей территорий.

«Честно говоря, у меня волосы встали дыбом, когда я прочитал, что [Зеленский] сказал об эвакуации. Он не хотел ставить страну на военные рельсы, потому что боялся потерять власть», — написал журналист Богдан Буткевич.

Украинская писательница Катерина Бабкина назвала преступлением не предупреждать мирное население, особенно семьи с детьми и стариками, живущих на территориях, которые были под угрозой.