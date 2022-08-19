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30 минут назад

The Washington Post: украинцы разочаровались в Зеленском

Ura.Ru

Украинцы раскритиковали президента страны Владимира Зеленского из-за того, что он не предупредил их о риске начала конфликта с Россией. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

The Washington Post: украинцы разочаровались в Зеленском
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Зеленский заявил в интервью The Washington Post, что если бы он предупредил граждан об риске начала конфликта с РФ, то украинцы бы впали в панику и уехали из страны, чем спровоцировали бы экономический коллапс.

«Если бы мы сообщили об этом… то я бы с октября прошлого года терял по 7 миллиардов долларов в месяц, а в тот момент, когда русские пришли, они бы взяли нас за три дня», — сказал он.

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Главный редактор украинского новостного сайта «Украинская правда» Севгиль Мусаева заявила в соцсети, что ее оскорбило заявление украинского президента, передает The Washington Post. Она отметила, что издержки в экономике должны быть сопоставлены с потенциальными жертвами среди мирных граждан и потерей территорий.

«Честно говоря, у меня волосы встали дыбом, когда я прочитал, что [Зеленский] сказал об эвакуации. Он не хотел ставить страну на военные рельсы, потому что боялся потерять власть», — написал журналист Богдан Буткевич.

Украинская писательница Катерина Бабкина назвала преступлением не предупреждать мирное население, особенно семьи с детьми и стариками, живущих на территориях, которые были под угрозой.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. ВСУ неоднократно обстреливали территорию ДНР и ЛНР, а также Запорожье и Херсонскую область, которые контролирует российская армия. Ранее экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Стив Кортес в материале для Newsweek заявил, что Зеленский все больше раскрывает свою истинную природу, чем отталкивает Запад, пишет RT.

В мире,Богдан Буткевич,Севгиль Мусаева-Боровик,Владимир Зеленский,Дональд Трамп,Владимир Путин,
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