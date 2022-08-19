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21 минуту назад

Систему защиты Запорожской АЭС усилили из-за угрозы новых обстрелов

Lenta.ru

Система защиты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была усилена из-за возможной попытки украинской армии нанести удар по объекту, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Защиту Запорожской АЭС усилили из-за угрозы новых обстрелов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он не стал раскрывать детали. «Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима украинского президента Владимира Зеленского можно ожидать чего угодно», — подчеркнул Рогов. Как уточнили власти, решение было принято из-за угрозы новых обстрелов.

Минобороны: радиация накроет Польшу, Германию и Словакию при аварии на ЗАЭС

В ночь на пятницу, 19 августа, украинские военные открыли массированный огонь из артиллерии по городу Энергодар, рядом с которым находится ЗАЭС. Позже Рогов рассказал, что в результате ночного обстрела электростанция не пострадала, утечки радиации нет.

Украинская армия систематически обстреливает ЗАЭС с 18 июля. Министерство обороны России зафиксировало 12 обстрелов объекта за месяц.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов предупредил, что действия армии Украины на ЗАЭС могут привести к ситуации, аналогичной радиационной аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии.

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