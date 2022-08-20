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26 минут назад

Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству

Газета.Ruиещё 5

Депутаты парламента Черногории большинством голосов проголосовали за недоверие правительству страны, передает РИА "Новости".

Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству
Фото: Mirko Kuzmanovich/DepositphotosMirko Kuzmanovich/Depositphotos

Инициаторами голосования выступила бывшая правившая Демократическая партия социалистов (ДПС) Мило Джукановича. Даниел Живкович из ДПС сообщил, что 68 из 81 парламентария поддержали рассмотрение вопроса доверия правительству, так как кабмин за 100 дней не выполнил обязательства по приближению к членству в ЕС. "За недоверие 43-му правительству Черногории проголосовали 50 депутатов, одна воздержалась. Тем самым кабмин потерял доверие, заседание завершено", - заявили в президиуме.

Ранее премьер-министр Черногории Дритан Абазович заявил на заседании парламента, что страной в течение 30 лет управляют наркокартели и контрабандисты сигарет. Отмечается, что инициаторами вотума выступили бывшая правящая партия социалистов во главе с Мило Джукановичем, а также ее партии-партнеры в связи с невыполнением кабмином обязательств по приближению страны к членству в ЕС.

При этом рассмотрение вотума поддержали 68 из 81 депутата.

В мире,Демократическая партия США,ГИБДД,ЕС,
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