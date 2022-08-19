Лула да Силва стал лидером предвыборной гонки в Бразилии

Бывший глава Бразилии Луис Инаису Лула да Силва (2003–2010), вновь баллотирующийся на президентский пост на предстоящих октябрьских выборах, сохраняет наивысшие шансы на победу. Об этом свидетельствует проведенный опрос социологической службы Datafolha, пишет ТАСС.
За Лулу да Силву, представителя Партии трудящихся, готовы отдать свой голос 47% опрошенных. Если исключить тех, кто планирует голосовать против всех или аннулировать свой голос, доля поддерживающих его составляет 51%, таким образом политик может гарантировать себе победу уже в первом туре. За действующего главу государства, консерватора Жаира Болсонару готовы отдать свой голос только 32% опрошенных.
Ранее сообщалось, что в Бразилии перед выборами застрелили представителя оппозиционной партии. Представитель Рабочей партии Марсело Арруда праздновал свой день рождения в городе Фос-де-Игуасу, штат Парана, на юге страны, когда его застрелил Хорхе Хосе да Роча Гуаранью, заявивший о поддержке действующего президента Жаира Болсонару. Арруда выстрелил в ответ и успел убить нападавшего. Как пишут местные СМИ, смерть двух мужчин может стать плохим предзнаменованием перед предстоящими в октябре выборами, которые обещают стать очень напряженными.