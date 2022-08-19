Лула да Силва стал лидером предвыборной гонки в Бразилии

Бывший глава Бразилии Луис Инаису Лула да Силва (2003–2010), вновь баллотирующийся на президентский пост на предстоящих октябрьских выборах, сохраняет наивысшие шансы на победу. Об этом свидетельствует проведенный опрос социологической службы Datafolha, пишет ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

За Лулу да Силву, представителя Партии трудящихся, готовы отдать свой голос 47% опрошенных. Если исключить тех, кто планирует голосовать против всех или аннулировать свой голос, доля поддерживающих его составляет 51%, таким образом политик может гарантировать себе победу уже в первом туре. За действующего главу государства, консерватора Жаира Болсонару готовы отдать свой голос только 32% опрошенных.