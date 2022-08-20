Центр в Стамбуле одобрил движение двух судов из портов Украины

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил отбытие двух судов из украинских портов 20 августа. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, судно Zumrut Ana отправится из Черноморска в итальянскую Венецию. На его борту будет 6,3 тысяч тонн подсолнечного масла. Кроме того, судно Ocean доставит из Черноморска в Мармару в Турции 25 тысяч тонн пшеницы.

Кроме того, в СКЦ отметили, что 20 августа планируется провести две инспекции.

16 августа сообщалось, что еще пять судов с продовольствием вышли из портов Украины. Они направились в турецкую столицу.