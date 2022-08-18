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12 минут назад

Пелоси после визита на Тайвань начала называть остров страной

Елена Прошина

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси после своего скандального визита на Тайвань назвала остров страной. Это произошло во время мероприятия, посвященного принятому закону о производстве в Соединенных Штатах микрочипов, передает «РЕН ТВ».

Пелоси после визита на Тайвань начала называть остров страной
Фото: ReutersReuters

Пелоси упомянула Тайвань во время рассуждений о вкладывающихся в полупроводники странах. Она отметила, что «государство» вложит 25 миллиардов долларов в производство микрочипов в Техасе и Аризоне.

«Мы вложим 52. Другие страны видят возможность», — сказала Пелоси.

При этом она подчеркнула, что полупроводники следует производить в США.

Тайвань является частью Китая, но многие годы существует в качестве независимого государства. Белый дом утверждает, что не оспаривает принадлежность острова КНР, но оказывает поддержку его властям, в том числе и поставками вооружений. Кроме того, несмотря на возражения со стороны Китая, 2 августа Тайвань посетила Пелоси. Дело доходило даже до угроз «военным ответом».

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