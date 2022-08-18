Пелоси после визита на Тайвань начала называть остров страной

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси после своего скандального визита на Тайвань назвала остров страной. Это произошло во время мероприятия, посвященного принятому закону о производстве в Соединенных Штатах микрочипов, передает «РЕН ТВ».

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Пелоси упомянула Тайвань во время рассуждений о вкладывающихся в полупроводники странах. Она отметила, что «государство» вложит 25 миллиардов долларов в производство микрочипов в Техасе и Аризоне.

«Мы вложим 52. Другие страны видят возможность», — сказала Пелоси.

При этом она подчеркнула, что полупроводники следует производить в США.