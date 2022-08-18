Зеленский: Турция возьмет шефство над восстановлением Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция готова взять шефство над восстановлением Харькова и Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал украинского лидера.

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«Благодарю Турцию за готовность взять под патронат восстановление Харькова и Харьковской области», — сказал он.

Ранее Зеленский сообщил, что обсудил во Львове с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом ситуацию вокруг Запорожской АЭС, зерновую инициативу и сотрудничество в военной сфере.

До этого Зеленский заявил, что обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) и согласовал параметры возможной отправки туда миссии агентства.