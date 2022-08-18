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1 час назад

Генсек ООН поддержал позицию Украины по Запорожской АЭС

Lenta.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал позицию Украины и заявил, что Запорожская АЭС должна быть полностью демилитаризована. Об этом он рассказал на пресс-конференции по результатам трехсторонних переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

Генсек ООН поддержал позицию Украины по Запорожской АЭС
Фото:  Evgeniy Maloletka / AP Evgeniy Maloletka / AP

«Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Следует избегать дальнейшего размещения сил или средств на объекте», — рассказал генсек.

Он добавил, что помимо станции должна быть демилитаризирована и зона вокруг АЭС.

В мире,Антониу Гутерриш,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,ООН,
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