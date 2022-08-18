Генсек ООН поддержал позицию Украины по Запорожской АЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал позицию Украины и заявил, что Запорожская АЭС должна быть полностью демилитаризована. Об этом он рассказал на пресс-конференции по результатам трехсторонних переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.