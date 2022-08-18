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29 минут назад

Эрдоган на встрече с Зеленским пообещал помогать Киеву на СВО

Ura.Ru

Президенты Турции и Украины, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский, в ходе встречи обсудили перспективы сотрудничества в сфере оборонного взаимодействия на фоне российской спецоперации и подписали меморандум о восстановлении разрушенной украинской инфраструктуры. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Эрдоган дал обещание Зеленскому во Львове
Фото: CC BY 4.0 / Офис президента Украины /CC BY 4.0 / Офис президента Украины /

«Во время встречи была отмечена заинтересованность в том, чтобы Турция и в дальнейшем оставалась надежным партнером Украины. Лидеры обсудили весь комплекс двусторонних отношений и согласились, что дальнейшее расширение сотрудничества между государствами усилит обе стороны. <…> Кроме того, лидеры коснулись вопросов оборонного взаимодействия, обсудили перспективы сотрудничества в этом направлении», — говорится в сообщении.

Главы государств также обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Помимо этого, на переговорах была дана положительная оценка реализации зерновой экспортной инициативы, усиление безопасности ее реализации и увеличение объемов экспорта. По окончании встречи Зеленский выразил надежду на участие президента Турции во втором саммите Крымской платформы.

Эрдоган приехал к Зеленскому не один

Трехсторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главы Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша состоялась во Львове 18 августа. Зеленский также провел личные переговоры с обоими политиками. В ходе встречи с Генсеком ООН он обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «зерновой вопрос».

На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является помощь жителям Донецкой и Луганской народный республик.

В мире,Антониу Гутерриш,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ООН,
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