Эрдоган дал обещание Зеленскому во Львове

Президенты Турции и Украины, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский, в ходе встречи обсудили перспективы сотрудничества в сфере оборонного взаимодействия на фоне российской спецоперации и подписали меморандум о восстановлении разрушенной украинской инфраструктуры. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Фото: CC BY 4.0 / Офис президента Украины / CC BY 4.0 / Офис президента Украины /

«Во время встречи была отмечена заинтересованность в том, чтобы Турция и в дальнейшем оставалась надежным партнером Украины. Лидеры обсудили весь комплекс двусторонних отношений и согласились, что дальнейшее расширение сотрудничества между государствами усилит обе стороны. <…> Кроме того, лидеры коснулись вопросов оборонного взаимодействия, обсудили перспективы сотрудничества в этом направлении», — говорится в сообщении.

Главы государств также обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Помимо этого, на переговорах была дана положительная оценка реализации зерновой экспортной инициативы, усиление безопасности ее реализации и увеличение объемов экспорта. По окончании встречи Зеленский выразил надежду на участие президента Турции во втором саммите Крымской платформы.

Трехсторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главы Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша состоялась во Львове 18 августа. Зеленский также провел личные переговоры с обоими политиками. В ходе встречи с Генсеком ООН он обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «зерновой вопрос».