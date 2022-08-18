В Японии захотели популяризовать алкоголь среди молодежи

Власти Японии объявили конкурс на популяризацию потребления спиртных напитков среди людей в возрасте от 20 до 39 лет. Таким образом в Токио рассчитывают вернуть налоговые поступления на доковидный уровень, передает Financial Times.

Конкурс получил название Sake Viva!. В его рамках молодежи необходимо представить «новые продукты и дизайны», а также способы поощрения употребления спиртного дома. Конкурс продлится до начала сентября 2022 года.

Инициативу в Налоговом управлении Японии объяснили сокращением налоговых поступлений от алкогольной отрасли из-за демографических изменений, пандемии COVID-19 и в целом смены образа жизни японцев.

При этом в Министерстве здравоохранения Японии опровергли сотрудничество со службой по конкурсу. Однако в ведомстве выразили надежду, что при реализации проекта учтут «надлежащее количество потребления алкоголя».