Шольц извинился перед премьером Израиля за заявление Аббаса

Канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора с премьером-министром Израиля Яиром Лапидом извинился перед ним за заявление президента Палестины Махмуда Аббаса о холокосте. Об этом сообщает канцелярия Лапида.
«В начале разговора Шольц подчеркнул, что отвергает и осуждает заявления председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса и что для него было важно сказать об этом лично премьер-министру и публично», — говорится в тексте.
Отмечается, что Лапид поблагодарил канцлера Германии не только в качестве премьер-министра, но и «сына переживших Холокост».
Также в ходе переговоров Шольц и премьер-министр Израиля подчеркнули важность связей между двумя странами, договорившись продолжать сотрудничество в различных областях.
Напомним, что 16 августа на совместной пресс-конференции канцлера Германии и Аббаса последний вместо извинений за палестинских террористов, убивших 11 израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, обвинил Иерусалим в совершении «50 холокостов» против палестинцев с 1947 года.
Шольц данное заявление никак не прокомментировал сразу, но позже в своем Twitter-аккаунте написал, что у него «вызывают отвращение возмутительные слова» президента Палестины.