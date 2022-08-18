Шольц извинился перед премьером Израиля за заявление Аббаса

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«В начале разговора Шольц подчеркнул, что отвергает и осуждает заявления председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса и что для него было важно сказать об этом лично премьер-министру и публично», — говорится в тексте.

Отмечается, что Лапид поблагодарил канцлера Германии не только в качестве премьер-министра, но и «сына переживших Холокост».

Также в ходе переговоров Шольц и премьер-министр Израиля подчеркнули важность связей между двумя странами, договорившись продолжать сотрудничество в различных областях.

Напомним, что 16 августа на совместной пресс-конференции канцлера Германии и Аббаса последний вместо извинений за палестинских террористов, убивших 11 израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, обвинил Иерусалим в совершении «50 холокостов» против палестинцев с 1947 года.