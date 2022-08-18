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1 час назад

Шольц извинился перед премьером Израиля за заявление Аббаса

Дарья Зарецкая

Канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора с премьером-министром Израиля Яиром Лапидом извинился перед ним за заявление президента Палестины Махмуда Аббаса о холокосте. Об этом сообщает канцелярия Лапида.

Шольц извинился перед премьером Израиля за заявление Аббаса
Фото: ReutersReuters

«В начале разговора Шольц подчеркнул, что отвергает и осуждает заявления председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса и что для него было важно сказать об этом лично премьер-министру и публично», — говорится в тексте.

Отмечается, что Лапид поблагодарил канцлера Германии не только в качестве премьер-министра, но и «сына переживших Холокост».

Также в ходе переговоров Шольц и премьер-министр Израиля подчеркнули важность связей между двумя странами, договорившись продолжать сотрудничество в различных областях.

Напомним, что 16 августа на совместной пресс-конференции канцлера Германии и Аббаса последний вместо извинений за палестинских террористов, убивших 11 израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, обвинил Иерусалим в совершении «50 холокостов» против палестинцев с 1947 года.

Шольц данное заявление никак не прокомментировал сразу, но позже в своем Twitter-аккаунте написал, что у него «вызывают отвращение возмутительные слова» президента Палестины.

В мире,Яир Лапид,Олаф Шольц,Махмуд Аббас,
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