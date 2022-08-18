В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
42 минуты назад

Польша потребовала  от Швеции вернуть украденные артефакты

Газета.Ru

Польша была первой страной НАТО, поддержавшей присоединение Швеции к Альянсу и остается одной из главных сил в НАТО и ЕС, которые поддерживают стремление скандинавов получить всестороннюю защиту, передает «Ридус».

Польша потребовала от Швеции вернуть украденные артефакты
Фото: ReutersReuters

Однако, власти Швеции не спешат ответить взаимностью на требования поляков вернуть важнейшие культурно-исторические памятники Польши. Речь идёт о сокровищах, которые были награблены шведами в 17 веке во времена шведского вторжения Польшу 1655 1660 годов, получившего в литературе название «Шведский потоп» (Potop Szwedzki).

Одним из важнейших памятников польской истории, которые были похищены, захватчиками, стал «Статут Ласки» (Łaski's Statute) 1505 года — первый кодекс польских законов и первая польская иллюстрированная печатная книга.

«Статут Ласки» был составлен канцлером и примасом Яном Ласки (отсюда и название сборника, который в оригинале по латыни именуется Commune Incliti Poloniae regni privilegium constitutionum et indultuum publicitus decretorum approbatorumque). «Статут консолидировал почти все законодательство, которое к тому моменту появилось в Польше.

В мире,НАТО,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители