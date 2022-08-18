Польша потребовала  от Швеции вернуть украденные артефакты

Польша была первой страной НАТО, поддержавшей присоединение Швеции к Альянсу и остается одной из главных сил в НАТО и ЕС, которые поддерживают стремление скандинавов получить всестороннюю защиту, передает «Ридус».

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Однако, власти Швеции не спешат ответить взаимностью на требования поляков вернуть важнейшие культурно-исторические памятники Польши. Речь идёт о сокровищах, которые были награблены шведами в 17 веке во времена шведского вторжения Польшу 1655 1660 годов, получившего в литературе название «Шведский потоп» (Potop Szwedzki).

Одним из важнейших памятников польской истории, которые были похищены, захватчиками, стал «Статут Ласки» (Łaski's Statute) 1505 года — первый кодекс польских законов и первая польская иллюстрированная печатная книга.