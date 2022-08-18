Ранее турецкий телеканал Haber сообщал, что Эрдоган в ходе своего рабочего визита во Львов намерен договориться с Зеленским о его будущей встрече с главой России Владимиром Путиным. Журналисты подчеркивают, что даже если окончательного мира между Москвой и Киевом не будет достигнуто, достижение договоренностей о прекращении огня будет зависеть от того, какие послания украинский лидер передаст Эрдогану в ходе встречи во Львове.