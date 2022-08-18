Переговоры с участием президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского начались во Львове. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.
«Переговоры Эрдогана и Зеленского начались во Львове» — говорится в сообщении.
На встрече также присутствует генеральный секретарь Организации Объединенных Нации Антониу Гутерриш.
Эрдогана сопровождают министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр национальной обороны Хулуси Акар и другие лица.
Ранее турецкий телеканал Haber сообщал, что Эрдоган в ходе своего рабочего визита во Львов намерен договориться с Зеленским о его будущей встрече с главой России Владимиром Путиным. Журналисты подчеркивают, что даже если окончательного мира между Москвой и Киевом не будет достигнуто, достижение договоренностей о прекращении огня будет зависеть от того, какие послания украинский лидер передаст Эрдогану в ходе встречи во Львове.
До этого телеканал CNN Türk сообщал что российские власти смягчили позицию относительно возможной встречи Путина с его украинским коллегой Зеленским.