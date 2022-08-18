В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
14 минут назад

Переговоры Эрдогана и Зеленского стартовали во Львове

Газета.Ruиещё 2

Переговоры с участием президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского начались во Львове. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

«Переговоры Эрдогана и Зеленского начались во Львове» — говорится в сообщении.

На встрече также присутствует генеральный секретарь Организации Объединенных Нации Антониу Гутерриш.

Минобороны Турции назвало зерновую сделку возможной моделью для решения других кризисов

Эрдогана сопровождают министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр национальной обороны Хулуси Акар и другие лица.

Ранее турецкий телеканал Haber сообщал, что Эрдоган в ходе своего рабочего визита во Львов намерен договориться с Зеленским о его будущей встрече с главой России Владимиром Путиным. Журналисты подчеркивают, что даже если окончательного мира между Москвой и Киевом не будет достигнуто, достижение договоренностей о прекращении огня будет зависеть от того, какие послания украинский лидер передаст Эрдогану в ходе встречи во Львове.

До этого телеканал CNN Türk сообщал что российские власти смягчили позицию относительно возможной встречи Путина с его украинским коллегой Зеленским.

В мире,Видео,Антониу Гутерриш,Владимир Зеленский,Хулуси Акар,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ООН,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители