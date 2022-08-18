Спрогнозирован результат переговоров Зеленского с Эрдоганом

Комментируя проходящую во Львове встречу президентов Украины и Турции Зеленского и Эрдогана при участии генсека ООН Гутерриша председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер обращает внимание, что Арестович всегда выдает желаемое за действительное.

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«Эту роль он давно играет по поручению офиса президента и самого Зеленского. Его главной целью является показать украинцам, что Зеленский не собирается идти на компромиссы в отношении территории Украины. Кроме того, он старается внушить мысль, что Украина сопротивляется попыткам Запада закончить войну на условиях России», — указывает она.

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Ранее телеканал «Россия 1» сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во Львов для встречи с президентов Украины Владимиром Зеленским. Позже к переговорам должен присоединиться генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

Как сообщалось в новостях, по информации телеканала A Haber, Эрдоган во время своего визита во Львов попытается организовать встречу Зеленского с Путиным. Вместе с тем, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович накануне в телеэфире высказал мнение, что Гутерриш с Эрдоганом будут уговаривать президента «незалежной» сесть за стол переговоров, а также отказаться от планов отвоевать утраченные территории на юге страны.

В свою очередь собеседник «Свободной прессы» отмечает, что Эрдогану весьма выгодно сыграть роль миротворца: «Именно поэтому он постоянно озвучивает предложение организовать встречу Зеленского и Путина. Впрочем, президент Турции в этом конфликте стремится сыграть роль только исходя из собственных политических раскладов, где он, являясь членом НАТО, постоянно демонстрирует независимость и самостоятельность своей внешней политики».

Гуттеришу также по должности положено выступать за прекращение огня и за переговоры, указывает эксперт: «Однако, Зеленский, отлично понимая, что Путин не согласится сейчас на предложения Эрдогана, хочет представить так, что это именно он не собирается поступаться интересами Украины. Поэтому я полагаю, что условием начала переговоров с президентом России украинский лидер обозначит возвращение к линии разграничения на 24 февраля. А это абсолютно неприемлемо для России».