В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Власти Нарвы захотели вернуть памятник Т-34

Lenta.ru

Временная комиссия по историческому наследию, которую создало городское собрание эстонской Нарвы для решения вопроса о переносе памятника Т-34, предложила республиканским властям начать переговоры по возвращению монумента, сообщает ТАСС.

Власти Нарвы захотели вернуть памятник Т-34
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы полностью открыты для сотрудничества и хотели бы найти компромиссное решение, учитывающее интересы как государства, так и жителей Нарвы. Мы хотели бы начать переговоры о возвращении военного памятника "Танк Т-34", принадлежащего Нарве», — говорится в письме председателя комиссии АлекАлексея Евграфова, которое тот отправил в госинстанции.

В этом документе члены комиссии поднимают вопрос о том, на каких правовых основаниях перемещали, сносили и уничтожали памятники, находящиеся на административной территории Нарвы и относящиеся к собственности города.

В конце июля одна из политических партий Эстонии предложила снести памятник Т-34. А 4 августа премьер-министр страны Кая Каллас заявила, что советские монументы уберут из общественных пространств республики.

Жители Нарвы выступили против демонтажа Т-34 и остались у памятника на ночь. Не поддержала снос памятника и мэр города Катрин Райк. «Я попросила бы правительство остановиться и понять, что этот танк находится на нашей территории. Это наше имущество, и мы должны принимать решение», — высказалась она.

Тем не менее 16 августа Т-34 сняли с постамента и увезли в эстонский Военный музей. После этого события мэр Нарвы отказалась участвовать в следующих выборах главы города.

В мире,Кая Каллас,Алексей Евграфов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители