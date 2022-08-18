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37 минут назад

Литва потребовала от Китая отменить санкции

Lenta.ruиещё 2

Литва выразила протест Китаю в связи с введением Пекином санкций из-за визита литовского замминистра по транспорту Агне Вайцюкявичюте на Тайвань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел прибалтийской республики.

Литва потребовала от Китая отменить санкции
Фото: ShutterstockShutterstock

«Односторонние решения Китая являются ничем не обоснованными, нарушают международное право и суверенитет Литвы», — говорится в ноте, врученной поверенному в делах Китая в Литве Цюй Байхуа.

В документе также содержится требование отменить санкции.

После приезда литовского чиновника на остров в Пекине заявили, что вводят против Вайцюкявичюте персональные санкции, а также прекращают сотрудничество с Литвой в сфере транспорта.

Ранее сообщалось, что отношения Литвы и Китая ухудшились в 2021 году, когда в Вильнюсе открыли представительство Тайваня. Китай выразил решительный протест, а также отозвал своего посла из Литвы, понизив статус представительства до временного поверенного в делах.

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