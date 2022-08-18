Литва потребовала от Китая отменить санкции

Литва выразила протест Китаю в связи с введением Пекином санкций из-за визита литовского замминистра по транспорту Агне Вайцюкявичюте на Тайвань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел прибалтийской республики.

Фото: Shutterstock Shutterstock

«Односторонние решения Китая являются ничем не обоснованными, нарушают международное право и суверенитет Литвы», — говорится в ноте, врученной поверенному в делах Китая в Литве Цюй Байхуа.

В документе также содержится требование отменить санкции.

После приезда литовского чиновника на остров в Пекине заявили, что вводят против Вайцюкявичюте персональные санкции, а также прекращают сотрудничество с Литвой в сфере транспорта.