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1 час назад

Принцесса Диана предсказала свою смерть в автокатастрофе

Газета.Ru

За два года до роковой аварии принцесса Диана предсказала, что погибнет в автокатастрофе. Об этом рассказывает PageSix. Журналисты издания Daily Beast узнали о содержании нового документального сериала "Расследования Дианы", в котором рассказывается о личной встрече принцессы с юристом Виктором Мишконом.

Принцесса Диана предсказала свою смерть в автокатастрофе
Фото: ReutersReuters

В 1995 году, за два года до своей смерти, бывшая жена принца Чарльза попросила Виктора о встрече, чтобы "рассказать, что у нее на уме". Во время беседы принцесса сообщила ему, что умрет в результате автокатастрофы и подчеркнула, что авария будет подстроена.

"Либо умру, либо буду серьезно ранена", - говорит Диана в записи Мишкона.

В сериале рассказывается, что Мишкон передал запись о своей встрече с Дианой комиссару лондонской полиции, сэру Полу Кондону, но тот скрыл ее от общественности. О существовании записи стало известно, когда Кондон ушел в отставку и его место занял Джон Стивенс.

Ранее "Газета.Ru" рассказала, что принц Гарри и принц Уильям не знали о съемках сериала об их матери.

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