Ярая противница Трампа пригрозила пойти в президенты

Член палаты представителей США Лиз Чейни (республиканка от штата Вайоминг) допустила, что может баллотироваться на пост президента на выборах в 2024 году. Об этом сообщает The Hill.

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О таких планах Чейни объявила всего через несколько часов после проигрыша первичных праймериз стороннице экс-президента США Дональда Трампа - Гарриет Хейджман.

Чейни пообещала принять решение об участии в президентских выборах в ближайшие несколько месяцев.

Также она призвала всех американцев - республиканцев, демократов и тех, кто не относится ни к тем, ни к другим, «объединиться против тех, кто разрушит нашу республику».

Чейни была одной из десяти республиканских членов Палаты представителей, проголосовавших за импичмент Трампа в январе 2021 года. CNN называет ее самым ярым критиком Трампа среди республиканцев.