Ярая противница Трампа пригрозила пойти в президенты

Член палаты представителей США Лиз Чейни (республиканка от штата Вайоминг) допустила, что может баллотироваться на пост президента на выборах в 2024 году. Об этом сообщает The Hill.
О таких планах Чейни объявила всего через несколько часов после проигрыша первичных праймериз стороннице экс-президента США Дональда Трампа - Гарриет Хейджман.
Чейни пообещала принять решение об участии в президентских выборах в ближайшие несколько месяцев.
Также она призвала всех американцев - республиканцев, демократов и тех, кто не относится ни к тем, ни к другим, «объединиться против тех, кто разрушит нашу республику».
Чейни была одной из десяти республиканских членов Палаты представителей, проголосовавших за импичмент Трампа в январе 2021 года. CNN называет ее самым ярым критиком Трампа среди республиканцев.
Лиз Чейни - старшая дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни. Ее отец работал в администрациях четырех американских президентов - Ричарда Никсона, Джеральда Форда, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего.