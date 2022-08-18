Канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург, демонстранты кричали «предатель народа» и «проваливай». Об этом сообщает издание Focus.

«Демонстранты кричали «предатель народа» и «проваливай». Шольца с трудом можно было понять», — отмечает издание.

По информации СМИ, к демонстрации призвали партии «Альтернатива для Германии» и Левая. Отмечается, что на площади во время выступления Шольца присутствовало несколько сотен человек.

Ранее выступление Шольца на митинге в поддержку Социал-демократической партии Германии в Любеке было освистано недовольными гражданами. Канцлер начал говорить о немедленном выводе российских войск из Украины. В ответ на его слова раздался свист и выкрики.