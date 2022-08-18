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35 минут назад

Канцлера Германии Шольца освистали во время выступления в Бранденбурге

Газета.Ruиещё 4

Канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург, демонстранты кричали «предатель народа» и «проваливай». Об этом сообщает издание Focus.

«Демонстранты кричали «предатель народа» и «проваливай». Шольца с трудом можно было понять», — отмечает издание.

По информации СМИ, к демонстрации призвали партии «Альтернатива для Германии» и Левая. Отмечается, что на площади во время выступления Шольца присутствовало несколько сотен человек.

Ранее выступление Шольца на митинге в поддержку Социал-демократической партии Германии в Любеке было освистано недовольными гражданами. Канцлер начал говорить о немедленном выводе российских войск из Украины. В ответ на его слова раздался свист и выкрики.

До этого жители города Эссен в Германии освистали выступление канцлера ФРГ, выкрикивая, что «Шольц должен уйти!».

В мире,Видео,Олаф Шольц,
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