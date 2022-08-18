Блинкен дал обещание Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Штаты продолжат призывать к прекращению любых боевых действий на ядерных объектах Украины или вблизи них, а также к возвращению Киеву полного контроля над ними. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.
Такое заявление Блинкен сделал во время телефонных переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Также дипломаты обсудили «продолжающуюся поддержку США оборонных потребностей Украины».
7 августа власти Энергодара сообщили, что украинские силы снова обстреляли Запорожскую АЭС и в зону поражения попал район хранилища отработавшего ядерного топлива. Удары продолжились 11 августа, затем - 17 августа.
В Минобороны РФ заявили, что система охлаждения ядерных реакторов АЭС повреждена.
Генсек ООН Антониу Гутерриш призывал создать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС.
11 августа прошло созванное Россией заседание Совета безопасности ООН из-за обстрелов станции. На нем все члены Совбеза поддержали призыв к отправке срочной миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на АЭС.