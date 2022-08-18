Блинкен дал обещание Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Штаты продолжат призывать к прекращению любых боевых действий на ядерных объектах Украины или вблизи них, а также к возвращению Киеву полного контроля над ними. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

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Такое заявление Блинкен сделал во время телефонных переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Также дипломаты обсудили «продолжающуюся поддержку США оборонных потребностей Украины».

7 августа власти Энергодара сообщили, что украинские силы снова обстреляли Запорожскую АЭС и в зону поражения попал район хранилища отработавшего ядерного топлива. Удары продолжились 11 августа, затем - 17 августа.

В Минобороны РФ заявили, что система охлаждения ядерных реакторов АЭС повреждена.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призывал создать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС.