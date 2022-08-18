Шесть стран Европы отказались от обещаний Киеву

В июле шесть крупнейших европейских стран не предложили Киеву никаких новых двусторонних военных обязательств. Это произошло впервые с начала специальной военной операции России на Украине, сообщает Politico.
Это говорит о том, что поставки оружия Киеву могут ослабевать, как раз в тот момент, когда Украина начинает решающее контрнаступление. Это подтверждает точку зрения, которую неоднократно высказывали украинские военные чиновники и политики: крупные державы Европы не поспевают за военной помощью, поступающей из Великобритании, Польши и США. Военные специалисты и некоторые члены Европейского парламента в последнее время все чаще повторяют данный факт.
Директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш заявил, что с конца апреля европейские обязательства по военной помощи Украине имеют тенденцию к снижению. Западные союзники встретились на прошлой неделе в Копенгагене, чтобы обсудить усиление вооруженных сил Украины, накопив обязательства на 1,5 млрд евро. Требеш считает эту сумму «мизерной по сравнению с тем, что было поднято на предыдущих конференциях».
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс не так давно заявил, что такие страны, как Франция и Германия, должны сделать больше для борьбы Украины с Россией. Экс-министр обороны Эстонии Рихо Террас, ныне член Европарламента, сказал, что Европе нужно «проснуться», утверждая, что до победы над Россией не будет мира.
«Каждый день гибнут сотни людей, не только солдаты, но женщины и дети», — сказал он.