В июле шесть крупнейших европейских стран не предложили Киеву никаких новых двусторонних военных обязательств. Это произошло впервые с начала специальной военной операции России на Украине, сообщает Politico.

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Это говорит о том, что поставки оружия Киеву могут ослабевать, как раз в тот момент, когда Украина начинает решающее контрнаступление. Это подтверждает точку зрения, которую неоднократно высказывали украинские военные чиновники и политики: крупные державы Европы не поспевают за военной помощью, поступающей из Великобритании, Польши и США. Военные специалисты и некоторые члены Европейского парламента в последнее время все чаще повторяют данный факт.

Директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш заявил, что с конца апреля европейские обязательства по военной помощи Украине имеют тенденцию к снижению. Западные союзники встретились на прошлой неделе в Копенгагене, чтобы обсудить усиление вооруженных сил Украины, накопив обязательства на 1,5 млрд евро. Требеш считает эту сумму «мизерной по сравнению с тем, что было поднято на предыдущих конференциях».

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс не так давно заявил, что такие страны, как Франция и Германия, должны сделать больше для борьбы Украины с Россией. Экс-министр обороны Эстонии Рихо Террас, ныне член Европарламента, сказал, что Европе нужно «проснуться», утверждая, что до победы над Россией не будет мира.