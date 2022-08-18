Сухогруз с зерном с Украины разгрузили в турецком Текирдаге

Сухогруз Sormovskiy 121 под флагом Белиза завершил разгрузку зерна с Украины в турецком порту Текирдаг в Мраморном море. Об этом в четверг сообщает агентство Demirören.

Судно прибыло в Текирдаг два дня назад и встало на якорь недалеко от порта в ожидании завершения таможенных формальностей. На его борту находилось 3,5 тыс. тонн пшеницы. После экспертизы проб груза специалистами Минсельхоза Турции было дано разрешение на разгрузку. Пшеница поступит на перерабатывающие заводы на северо-западе республики.