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37 минут назад

СМИ: сухогруз Sormovskiy 121 с зерном с Украины разгрузили в турецком Текирдаге

ТАССиещё 1

Сухогруз Sormovskiy 121 под флагом Белиза завершил разгрузку зерна с Украины в турецком порту Текирдаг в Мраморном море. Об этом в четверг сообщает агентство Demirören.

Сухогруз с зерном с Украины разгрузили в турецком Текирдаге
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Судно прибыло в Текирдаг два дня назад и встало на якорь недалеко от порта в ожидании завершения таможенных формальностей. На его борту находилось 3,5 тыс. тонн пшеницы. После экспертизы проб груза специалистами Минсельхоза Турции было дано разрешение на разгрузку. Пшеница поступит на перерабатывающие заводы на северо-западе республики.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с тем, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

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