СМИ: Украина теряет военную поддержку Европы

Страны Евросоюза последовательно снижают военную помощь для Украины, несмотря на продолжение российской военной спецоперации на территории республики, пишет Politico.
Согласно отчету Кильского института мировой экономики, военная поддержка Киева со стороны Европы снижается с апреля, а в июле страны ЕС вообще не дали украинской стороне новых военных обещаний. Как отмечается, в течении всего июля шесть ведущих европейских государств не предлагали Украине никаких новых обязательств - впервые после начала спецоперации России. По данным издания, это отчасти связано с сопротивлением со стороны Франции и Германии.
При этом Politico указывает, что в августе европейцы взяли на себя обязательства по военной помощи на €1,5 млрд, однако эксперты называют эту цифру мизерной по сравнению с прошлыми обещаниями Европы. В тексте также подчеркивается, что подобная ситуация лишь подтверждает, что крупные страны ЕС просто не поспевают за поддержкой Украины, поступающей от США и Великобритании.
Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Запад в ожидании провала Киева.