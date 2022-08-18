В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
11 минут назад

Politico: Украина теряет военную поддержку Европы

Газета.Ru

Страны Евросоюза последовательно снижают военную помощь для Украины, несмотря на продолжение российской военной спецоперации на территории республики, пишет Politico.

СМИ: Украина теряет военную поддержку Европы
Фото: ТАССТАСС

Согласно отчету Кильского института мировой экономики, военная поддержка Киева со стороны Европы снижается с апреля, а в июле страны ЕС вообще не дали украинской стороне новых военных обещаний. Как отмечается, в течении всего июля шесть ведущих европейских государств не предлагали Украине никаких новых обязательств - впервые после начала спецоперации России. По данным издания, это отчасти связано с сопротивлением со стороны Франции и Германии.

При этом Politico указывает, что в августе европейцы взяли на себя обязательства по военной помощи на €1,5 млрд, однако эксперты называют эту цифру мизерной по сравнению с прошлыми обещаниями Европы. В тексте также подчеркивается, что подобная ситуация лишь подтверждает, что крупные страны ЕС просто не поспевают за поддержкой Украины, поступающей от США и Великобритании.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Запад в ожидании провала Киева.

В мире,Дмитрий Кулеба,ЕС,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители