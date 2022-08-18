СМИ: Украина теряет военную поддержку Европы

Согласно отчету Кильского института мировой экономики, военная поддержка Киева со стороны Европы снижается с апреля, а в июле страны ЕС вообще не дали украинской стороне новых военных обещаний. Как отмечается, в течении всего июля шесть ведущих европейских государств не предлагали Украине никаких новых обязательств - впервые после начала спецоперации России. По данным издания, это отчасти связано с сопротивлением со стороны Франции и Германии.

При этом Politico указывает, что в августе европейцы взяли на себя обязательства по военной помощи на €1,5 млрд, однако эксперты называют эту цифру мизерной по сравнению с прошлыми обещаниями Европы. В тексте также подчеркивается, что подобная ситуация лишь подтверждает, что крупные страны ЕС просто не поспевают за поддержкой Украины, поступающей от США и Великобритании.