США призвали Сербию и Косово продолжать переговоры

Власти США призывают власти Сербии и самопровозглашенной Республики Косово "оставаться за столом переговоров", надеются на достижение прогресса. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил на регулярном брифинге в четверг.

"Как мы понимаем, переговоры идут. Мы в партнерстве с ЕС внимательно наблюдаем. Мы призываем обе стороны к эффективному использованию диалога. Мы также призываем стороны оставаться за столом переговоров. <...> Мы полностью поддерживаем этот диалог. <...> Мы считаем крайне важным достижение соглашения о нормализации отношений. <...> Мы надеемся, что лидеры Сербии и Косова осознают важность движения вперед, а не назад, посредством этого диалога, проводимого при содействии ЕС", - сказал он. Как уточнил Прайс, на состоявшихся в четверг в Брюсселе переговорах лидеров Сербии и Косова в качестве наблюдателя присутствовал заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар.

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Во время брифинга Прайса также спросили, готовы ли США "оказать давление на Приштину, чтобы та [вновь] отложила" введение запрета на сербские документы на более поздний срок. "Мы считаем, что эти дискуссии должны проходить своевременно. Именно поэтому мы рады, что эти обсуждения, начавшиеся вчера, продолжаются прямо сейчас, потому что впереди есть рубежи, которые могут повлиять на способность этих стран двигаться вперед. Мы намерены продолжать <...> взаимодействовать с нашими коллегами в Косове и Сербии, а также [продолжать взаимодействие] посредством наблюдения за переговорами при посредничестве ЕС", - ответил Прайс.

В четверг в Брюсселе по приглашению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля состоялась встреча президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти. Как заявил по итогам переговоров Боррель, ЕС, Сербия и Косово не достигли решения проблемы замены сербских номеров автомобилей и документов в Северном Косове. Он признал, что между сторонами остается много разногласий по ситуации в Северном Косове, но подчеркнул, что они "договорились продолжать диалог".

Обострение ситуации

Вечером 31 июля ситуация в Косове и Метохии резко обострилась после того, как полиция непризнанного образования закрыла КПП на административной линии с Сербией, намереваясь с 1 августа ввести запрет на сербские документы. В ответ сербы из северной части Косова вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали. В некоторых городах на севере края звучали сирены. К мосту через реку Ибар, соединяющему север и юг Косовска-Митровицы, были стянуты полицейские и Международные силы безопасности в Косове (КФОР).