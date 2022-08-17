США запросили заседание Совбеза ООН по Украине

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Сообщается, что США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия и Норвегия запросили заседание СБ ООН на 24 августа. Темой заседания станет идущий уже полгода конфликт на Украине.

Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, Совет Безопасности «несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Он может быть созван в любое время при возникновении угрозы миру. Устав обязывает все государства-члены выполнять решения Совета».