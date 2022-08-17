США запросили заседание Совбеза ООН по Украине

США и страны Европейского союза запросили заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Сообщается, что США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия и Норвегия запросили заседание СБ ООН на 24 августа. Темой заседания станет идущий уже полгода конфликт на Украине.
Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, Совет Безопасности «несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Он может быть созван в любое время при возникновении угрозы миру. Устав обязывает все государства-члены выполнять решения Совета».
Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл на Украину. В четверг руководитель организации примет участие во встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и украинским лидером Владимиром Зеленским.