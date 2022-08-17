На малой родине Зеленского «избавились» от Джонсона

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко рассказал в социальных сетях, что власти Кривого Рога уничтожили созданный на стене одного из городских зданий мурал с британским политиком Борисом Джонсоном. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: © REUTERS / Gonzalo Fuentes © REUTERS / Gonzalo Fuentes

Отмечается, что известный британский политик Джонсон, исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании до сентября 2022 года, оказывал постоянную поддержку Украине, как финансовую, так и военно-техническую.

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«Мурала с Борисом Джонсоном в Кривом Роге больше нет», - подчеркнул Гончаренко.

Он предположил, что решение о закраске граффити мог принять начальник военной администрации города Александр Вилкул.