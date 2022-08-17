На малой родине Зеленского «избавились» от Джонсона

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко рассказал в социальных сетях, что власти Кривого Рога уничтожили созданный на стене одного из городских зданий мурал с британским политиком Борисом Джонсоном. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что известный британский политик Джонсон, исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании до сентября 2022 года, оказывал постоянную поддержку Украине, как финансовую, так и военно-техническую.
«Мурала с Борисом Джонсоном в Кривом Роге больше нет», - подчеркнул Гончаренко.
Он предположил, что решение о закраске граффити мог принять начальник военной администрации города Александр Вилкул.
Напомним, что в прошлую пятницу, 12 августа, депутат рассказал, что именно его политическая организация поддержала идею создания мурала. Представители «Европейской солидарности» желали таким образом выразить благодарность Джонсону.