На малой родине Зеленского «избавились» от Джонсона

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38 минут назад

Мурал с Борисом Джонсоном меньше недели «продержался» в Кривом Роге

Илья Родин

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко рассказал в социальных сетях, что власти Кривого Рога уничтожили созданный на стене одного из городских зданий мурал с британским политиком Борисом Джонсоном. Об этом пишет РИА «Новости».

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Фото: © REUTERS / Gonzalo Fuentes© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Отмечается, что известный британский политик Джонсон, исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании до сентября 2022 года, оказывал постоянную поддержку Украине, как финансовую, так и военно-техническую.

ru.espreso.tv

«Мурала с Борисом Джонсоном в Кривом Роге больше нет», - подчеркнул Гончаренко.

Он предположил, что решение о закраске граффити мог принять начальник военной администрации города Александр Вилкул.

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Напомним, что в прошлую пятницу, 12 августа, депутат рассказал, что именно его политическая организация поддержала идею создания мурала. Представители «Европейской солидарности» желали таким образом выразить благодарность Джонсону.

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