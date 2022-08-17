Эрдоган анонсировал назначение посла Турции в Израиле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в среду в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, что вопрос назначения турецкого посла в Тель-Авиве будет решен в ближайшее время. О результатах разговора сообщила в Twitter администрация турецкого лидера.

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"Президент Эрдоган, касаясь принятого сегодня решения о взаимном назначении послов, сказал, что необходимые шаги по вопросу назначения нового посла будут приняты в ближайшее время", - говорится в сообщении.

По информации администрации Эрдогана, в ходе разговора обсуждались отношения между Турцией и Израилем и региональные вопросы.

"Президент Эрдоган выразил удовлетворение прогрессом в рамках договоренностей, достигнутых во время визитов в Турцию президента и премьер-министра Израиля", - отмечается в релизе.

Эрдоган также высказался в поддержку развития взаимодействия и диалога между двумя странами на прочной основе и с учетом уважения "взаимной чувствительности".

О восстановлении в полном объеме дипотношений между Турцией и Израилем в среду сообщила канцелярия израильского премьера. Эту информацию затем подтвердил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, отметив, что Анкара приняла решение назначить своего посла в Тель-Авиве.