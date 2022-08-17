Эрдоган анонсировал назначение посла Турции в Израиле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в среду в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, что вопрос назначения турецкого посла в Тель-Авиве будет решен в ближайшее время. О результатах разговора сообщила в Twitter администрация турецкого лидера.
"Президент Эрдоган, касаясь принятого сегодня решения о взаимном назначении послов, сказал, что необходимые шаги по вопросу назначения нового посла будут приняты в ближайшее время", - говорится в сообщении.
По информации администрации Эрдогана, в ходе разговора обсуждались отношения между Турцией и Израилем и региональные вопросы.
"Президент Эрдоган выразил удовлетворение прогрессом в рамках договоренностей, достигнутых во время визитов в Турцию президента и премьер-министра Израиля", - отмечается в релизе.
Эрдоган также высказался в поддержку развития взаимодействия и диалога между двумя странами на прочной основе и с учетом уважения "взаимной чувствительности".
О восстановлении в полном объеме дипотношений между Турцией и Израилем в среду сообщила канцелярия израильского премьера. Эту информацию затем подтвердил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, отметив, что Анкара приняла решение назначить своего посла в Тель-Авиве.
Глава МИД Турции 25 мая посетил Израиль, став первым турецким официальным лицом, посетившим эту страну за 15 лет. Как заявил по итогам визита Чавушоглу, основной его целью была перезагрузка двусторонних отношений после кризиса в 2010 году, когда израильский спецназ захватил турецкий паром "Мави Мармара", шедший на прорыв блокады сектора Газа. После этого страны понизили уровень дипотношений и отозвали своих послов. Вопрос назначения послов обсуждался 23 июня в ходе визита в Анкару Лапида, который тогда занимал пост главы МИД.