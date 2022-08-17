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1 час назад

В США раскритиковали визовую политику европейских стран

Илья Родин

Обозреватель Уильям Наттрас в статье для газеты The Wall Street Journal в резкой форме прокомментировал инициативы стран ЕС в области введения запретов на въезд для россиян. По его мнению, подобные призывы показали слабость этих государств перед Москвой.

В США указали на обнажающее слабость перед Москвой решение Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитик напомнил, что в настоящее время российские компании зарабатывают миллиарды долларов на поставках топлива в Европу. Это происходит потому, что лидеры европейских стран оказались не в состоянии справиться с кризисом на рынке энергоресурсов без российских поставок.

В Эстонии захотели запретить въезд россиянам с визами других стран ЕС

Поэтому они принимают меры, подчеркивает Наттрас, которые имеют широкий PR-эффект, позволяют создавать видимость того, что санкционный режим против России достаточно эффективен.

По мнению эксперта, такое поведение «позорно». Кроме того, запрет на выдачу шенгенских виз гражданам Россия нарушает основополагающие западные принципы.

В заключение Наттрас добавил, что попытки ослабить Москву такими методами привели к обратному эффекту. Они показали бессилие европейских стран.

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