Обозреватель Уильям Наттрас в статье для газеты The Wall Street Journal в резкой форме прокомментировал инициативы стран ЕС в области введения запретов на въезд для россиян. По его мнению, подобные призывы показали слабость этих государств перед Москвой.
Аналитик напомнил, что в настоящее время российские компании зарабатывают миллиарды долларов на поставках топлива в Европу. Это происходит потому, что лидеры европейских стран оказались не в состоянии справиться с кризисом на рынке энергоресурсов без российских поставок.
Поэтому они принимают меры, подчеркивает Наттрас, которые имеют широкий PR-эффект, позволяют создавать видимость того, что санкционный режим против России достаточно эффективен.
По мнению эксперта, такое поведение «позорно». Кроме того, запрет на выдачу шенгенских виз гражданам Россия нарушает основополагающие западные принципы.
В заключение Наттрас добавил, что попытки ослабить Москву такими методами привели к обратному эффекту. Они показали бессилие европейских стран.