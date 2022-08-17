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1 час назад

Роlitico недоумевает, где обещанное Киевом контрнаступление на юге?

FBM.ru

Издание Politico сообщает, что в течение двух месяцев Украина сигнализировала о своем намерении вернуть южный город Херсон в ходе крупного контрнаступления, которое станет переломным в войне с Россией.

В США устали ждать обещанного Киевом контрнаступления на юге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но время идет, а ситуация на фронте представляется загадкой, потому что кроме ракетных ударов по мостам и складам с российским оружием никакого движения на юге Украины не наблюдается.

В офисе Зеленского признались в фейковом контрнаступлении на Херсон

Киев намекает своим западным кураторам, что ракетные удары по Антоновскому мосту и два взрыва на военных складах в Крыму – это и есть старт мощного украинского контрнаступления, но почему-то в это верится с трудом.

Издание сокрушается, что даже высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс американского производства, на который Киев и Запад возлагали огромные надежды, этих надежд не оправдал.

“Русские отстреливаются тем же, что и раньше, что ведет к жестокому тупику, который продолжает оставлять южный регион для захвата, а пехота карабкается по своим окопам вместо того, чтобы продвигаться вперед”, – уточняет автор публикации.

Все это очень огорчает западных военных экспертов, которые сейчас ломают голову, а куда же делся обещанный Киевом “мощный рывок”? Никто ничего не понимает. То ли это уловка несокрушимого украинского воинства, то ли несокрушимому украинскому воинству не хватает для “мощного рывка” вооружений, личного состава, морального духа, дождичка в четверг и так далее?

И, как сообщает издание, это сводит военных аналитиков с ума. А Киев хранит интригу…

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