В Молдавии запросили продления ареста Додона

Молдавские правоохранители запросили у суда продление ареста бывшего президента Игоря Додона, сообщили в пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры страны.

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«16 августа было зарегистрировано ходатайство о продлении ордера на домашний арест сроком на 30 дней, выданного в отношении экс-президента республики Молдавия», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, Додон был задержан в конце мая, его отправили на месяц под домашний арест.

Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение.

Защита Додона обвиняла следователей в распространении конфиденциальной информации, а власти – в организации травли членов его семьи.