В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Вучич заявил, что Сербии не нужны любые иностранные военные базы

Илья Родин

Глава Сербии Александр Вучич заявил, что страна самодостаточна в военном плане. Белград против размещения военных баз любых государств на своей территории. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Вучич в среду, 17 августа провел переговоры в Брюсселе с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбегом. В четверг он планирует встретиться с премьером Косово Альбином Курти.

Вучич раскрыл позицию по вступлению Сербии в НАТО

На вопрос о том, действительно ли планируется открытие российской военной базы на территории страны, Вучич ответил отрицательно.

«Сербии не нужны чьи бы то ни было иностранные военные базы», - подчеркнул сербский лидер.

Он пояснил, что страна предпочитает занимать нейтральную позицию. Ей требуется хранить мир, самостоятельно защищать свое воздушное пространство, землю и население.

В мире,Видео,Александр Вучич,НАТО,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители