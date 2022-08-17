Глава Сербии Александр Вучич заявил, что страна самодостаточна в военном плане. Белград против размещения военных баз любых государств на своей территории. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Вучич в среду, 17 августа провел переговоры в Брюсселе с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбегом. В четверг он планирует встретиться с премьером Косово Альбином Курти.

На вопрос о том, действительно ли планируется открытие российской военной базы на территории страны, Вучич ответил отрицательно.

«Сербии не нужны чьи бы то ни было иностранные военные базы», - подчеркнул сербский лидер.