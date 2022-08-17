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1 час назад

ВСУ снова обстреляли район Запорожской АЭС

Lenta.ruиещё 6

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли район крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

ВСУ снова обстреляли район Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что ВСУ открыли массированный огонь по одному из районов Энергодара — города, где находится ЗАЭС. Жителей города попросили укрыться в безопасном месте.

Также в городе задержали двух наводчиков артиллерии украинской армии, работавших на электростанции. Как сообщает ГУ МВД области, задержанные пытались оправдаться тем, что не интересуются политикой.

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