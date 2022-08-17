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49 минут назад

«Вы знаете, кто ваш злейший враг? Вы»: Арестович осудил ненависть украинцев к русским

Газета.Ru

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал слабостью и глупостью ненависть некоторых украинцев к русским и заявил, что «десятки и сотни тысяч колеблющихся» могли бы встать на сторону Украины. Также он оправдал президента страны Владимира Зеленского за то, что тот в феврале не предупредил население о готовящейся спецоперации ВС России.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 16 августа в своем Telegram-канале заявил, что за «слабость и глупость» украинцев заплатят их близкие «тысячами жизней». Он отметил, что путь ненависти и отрицания, запуск процесса культуры отмены русских и белорусов – «решение для устрицы». Также в публикациях 17 августа Арестович заявил, что сокрытие информации о начале спецоперации президентом страны Владимиром Зеленским было вынужденной мерой.

«Вы не блистали умом и силой и в мирное время, а когда пришла война решили, что теперь ваши глупость и слабость оправданы. Пыжится можно сколько угодно, но вы — слабые. А под давлением — и самые глупые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих беларусов. Слабые выбирают самые простые решения», — написал Арестович.

По его словам, те украинцы, которые желают выплеснуть эмоции и запустить культуру отмены, рассчитывают на похвалу, однако у них «прибавилось только дури».

«Разбираться в нюансах тяжело, проще всех ненавидеть и отрицать — решение для устрицы», — отметил он.

Время платить

Арестович полагает, что ненависть украинцев к русским и белорусам привела к тому, что от обоих народов Украина не получает поддержки, а Киев таким образом лишился помощи «от рядовых бойцов до специалистов и миллионеров».

«Это десятки и сотни тысяч колеблющихся, которые могли бы стать на нашу сторону — хотя бы внутренним несогласием — и не станут. Это ресурсы, которые они могли бы саботировать у наших врагов, или даже перенаправить к нам», — написал он, отметив, что теперь гражданам Украины придется «самим оплатить эти ресурсы тысячами жизней родных и близких».

По мнению Арестовича, данная ситуация может спровоцировать непредсказуемые последствия в будущем, после завершения российско-украинского конфликта, «во время событий внутри в самой РФ и Белоруссии, которые хлестнут по нам самое малое рикошетом. А, скорее всего, не самым малым». Однако советник Офиса президента не уточнил характер грядущих событий.

Арестович признал успех российской армии в ходе спецоперации

Также он обвинил участников боевых действий со стороны Киева в неумении воевать. «Умеющий воевать не отдает противнику ресурсы — он забирает их у него. Вы взялись бороться с противником, который в десятки раз мощнее по потенциалу, и — добровольно добавили ему потенциал».

Слабость — злейший враг

«Официальное определение «слабости» из оперативного словаря — «действия против наилучшего решения в данной ситуации». Для того, чтобы компенсировать свою слабость, вы занимаетесь неуемным восхвалением себя в соцсетях. <…> Ваши мозги эксплуатируют дилеры общественного мнения, которые быстро смекнули — что сейчас лучше продаётся. <…> Вам и расхлёбывать. Умный ищет союзников, дурак отталкивает друзей», — сказал он.

В заключение он добавил, что надежда «слабых» украинцев на то, что «война все спишет» — не оправдается. «Мужчина не тот, кто умеет воевать. А тот, кто знает, кто его враг. Вы знаете, кто ваш злейший враг? Вы», — заключил он.

Защита Зеленского

В публикациях 17 августа Арестович оправдал президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью The Washington Post заявил, что намеренно не предупредил население страны о начале специальной военной операции ВС РФ. По его словам, это привело бы к панике, массовому отъезду жителей из страны и краху финансовой и логистической систем.

«Началась бы паника, массовая выемка денег, массовое оставление страны, разрыв производственных цепочек, бюджетный кризис, и уже в марте было бы не на что покупать снаряды. Найдите мне в современной истории примеры, когда госвласть предупреждала своих граждан о начале войны?» — написал он.

По его словам, в первые недели СВО с Украины бежали «целые управления силовиков» и «другие уважаемые люди».

«Самые храбрые храбрились — кто из Закарпатья, а кто – из Европы. Рассказывали, как надо побеждать», — написал он.

Также он признал ошибку украинских властей в подготовке страны к боевым действиям, поскольку «человечество не находится в фазе, когда умеет осуществлять процессы такого масштаба без ошибок». Народные массы, по его словам, могут лишь дать оценку действиям руководства страны на выборах и требовать создания специальной комиссии после окончания боевых действий, которая будет расследовать эти ошибки.

Охота на Зеленских

Кроме того, он заявил, что президент не вывозил свою семью с Украины с началом спецоперации.

«Президент тоже не вывез семью, и она встречала начало войны здесь. За его семьей специально охотились. И охотятся», — заявил он.

Также Арестович заявил, что список недостатков Зеленского составляют лишь два качества — его доброта и человечность.

Заявление Зеленского

Президент Украины 16 августа в интервью The Washington Post рассказал, что получал предупреждения от западных разведок о готовящейся спецоперации РФ, но не стал уведомлять о ней украинцев. По словам политика, он опасался хаоса, который непременно возник бы из-за паники и еще сильнее ослабил бы страну. Большинство граждан, в том числе и вся его семья, остались на родине и никуда не уехали, подчеркнул он.

«В целом, наше внутреннее ощущение было правильным: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, русские нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны», — сказал он.

По словам украинского лидера, к 24 февраля Украина была «настолько сильна, насколько могла». Часть жителей покинула страну, но «большинство осталось здесь, они сражались за свои дома».

Зеленский также рассказал, что весь декабрь, январь и февраль граждане Украины активно выводили деньги из экономики государства. «Мы могли бы быть строгими в этом отношении, но мы не позволяли ни Национальному банку, ни кому-либо еще ограничивать возможность людей забирать свои деньги. Хотя мы прекрасно понимали, что это отразится на экономике страны», — отметил он.

Также он напомнил, что сразу после начала спецоперации просил страны Запада закрыть воздушное пространство, однако этого так и не было сделано.

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