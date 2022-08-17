Генсек ООН прибыл во Львов

В пятницу глава организации посетит Одессу. В субботу Гутерреш покинет Украину и направится в Стамбул, где нанесет визит в Координационный центр, организованный в рамках «продуктовой сделки». Поездка в Москву в ближайшее время не планируется, пояснили в офисе.