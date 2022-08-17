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10 минут назад

Генсек ООН прибыл во Львов

Илья Родин

Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл на Украину. В настоящее время поезд делегации находится во Львове. Руководитель организации примет участие в встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на офис генсека.

Генсек ООН прибыл во Львов
Фото: ТК РБКТК РБК

Отмечается, что трехсторонняя встреча состоится в четверг, 18 августа, во Львове. Политики обсудят вопросы международной повестки.

«Мы прибыли во Львов», - уточнил собеседник агентства.

В пятницу глава организации посетит Одессу. В субботу Гутерреш покинет Украину и направится в Стамбул, где нанесет визит в Координационный центр, организованный в рамках «продуктовой сделки». Поездка в Москву в ближайшее время не планируется, пояснили в офисе.

«Это урок для ЕС и США». К чему приведет «зерновая» сделка России и Турции

Ранее сообщалось, что генсек ООН посетит один из украинских портов, задействованных в рамках зерновой сделки.

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