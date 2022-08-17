Китай указал на угрозу «шахматной партии» США на Украине

Политика Вашингтона, который пытается восстановить позиции глобального гегемона благодаря странам Евразии, а в особенности Украине, угрожает мировой безопасности. Об этом в статье для Huanqiu Shibao написал проректор Китайского университета иностранных дел Ван Фань.

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По мнению автора материала, США разыгрывают своеобразную «шахматную партию» борьбы за Евразию на длительный срок, в которой остальные страны являются пешками, а основные усилия направлены на евразийское пространство. При этом Вашингтон пытается возродить концепцию политолога Збигнева Бжезинского, согласно которой господство в Евразии было ключом к национальной гегемонии США. Особое значение в ней играла Украина, которая занимает стратегическое положение на континенте.

Для того, чтобы помешать потенциальным соперникам «бросить вызов их доминирующему голосу в евразийских делах», США пойдут на любые шаги, подчеркнул Ван Фань, указав на отчаяние Вашингтона, которое проявляется в хаотичных действиях и игнорирование рисков, которые политика Штатов приносит миру.

Подобная игра опасна и может плохо закончиться, предупреждает автор статьи. В качестве аргумента он привел слова американского ученого Джозефа Найя, который считал, что «безрассудство Вашингтона в период упадка» приведет к тому, что он «утянет в пропасть» все мировое сообщество.