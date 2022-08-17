Вучич отверг возможность военной операции в Косово

Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Брюссель отверг возможность военной операции Сербии в Косово и переход административной линии.
«Слушаем заявления о военном вторжении Сербии в некоторые образования или страны в регионе, по их словам, это должно было произойти пять месяцев, четыре месяца, три месяца, два месяца назад, но до сих пор не произошло. Что значит – они лгали, и никто ничего не говорил в связи с этим нарративом», – сказал Вучич на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что «против Сербии легко использовать нынешнюю политическую ситуацию, поэтому я просил и НАТО, чтобы внимательно рассмотрели ситуацию в Косово и сказали, когда и где сербские силы перешли административную линию или границу, как они говорят. Нам необходим рациональный подход, разговоры, компромиссное решение, а не чьи-то желания найти решение, при котором кто-то мог бы шантажировать Сербию или приказать Сербии как себя вести».
Также Вучич в ходе визита заявил Столтенбергу, что Сербии не нужны иностранные военные базы, она военно-нейтральна и будет защищать себя сама.
«Сербии не нужны чьи бы то ни было иностранные военные базы. Сербия – военно-нейтральное государство, хочет только сохранять мир, сама защищать свое небо и землю, свой народ и население, и так будет себя вести в будущем», – заявил сербский лидер
Напомним, Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность. Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова. Он пообещал, что «сдачи не будет, и победит Сербия». В результате Косово отложило запрет на сербские документы.