Украинские беженцы в Бельгии не хотят устраиваться на работу

После начала проведения специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины более 50 тысяч украинских беженцев направились в Бельгию. Примерно 30 тысяч из них остановились во Фламандском регионе в северной части страны, 13 тысяч прибыли на юг в Валлонию, 7 тысяч приехали в Брюссель.