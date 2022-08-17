Украинские беженцы в Бельгии не хотят устраиваться на работу

После начала проведения специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины более 50 тысяч украинских беженцев направились в Бельгию. Примерно 30 тысяч из них остановились во Фламандском регионе в северной части страны, 13 тысяч прибыли на юг в Валлонию, 7 тысяч приехали в Брюссель.
Согласно сведениям местного издания La Libre, только небольшая часть беженцев с Украины приняла решение устроиться на работу, которые им предложили власти Европейского союза.
«В настоящее время во Фландрии зарегистрировано 543 украинских беженца, которые имеют работу, то есть 16 процентов всех зарегистрированных. В Валлонии работают 170 украинских беженцев, что составляет 13,5 процента всех зарегистрированных», – прокомментировал источник.
В настоящее время Брюссель не располагает точными сведениями касательно количества работающих беженцев с Украины.