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17 минут назад

Украинские беженцы в Бельгии не хотят устраиваться на работу

FBM.ru

После начала проведения специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины более 50 тысяч украинских беженцев направились в Бельгию. Примерно 30 тысяч из них остановились во Фламандском регионе в северной части страны, 13 тысяч прибыли на юг в Валлонию, 7 тысяч приехали в Брюссель.

Украинские беженцы в Бельгии не хотят устраиваться на работу
Фото: FBM.ruFBM.ru

Согласно сведениям местного издания La Libre, только небольшая часть беженцев с Украины приняла решение устроиться на работу, которые им предложили власти Европейского союза.

«В настоящее время во Фландрии зарегистрировано 543 украинских беженца, которые имеют работу, то есть 16 процентов всех зарегистрированных. В Валлонии работают 170 украинских беженцев, что составляет 13,5 процента всех зарегистрированных», – прокомментировал источник.

В настоящее время Брюссель не располагает точными сведениями касательно количества работающих беженцев с Украины.

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