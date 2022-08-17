Санду пригрозила сторонникам спецоперации среди молдаван

Президент Молдавии Майя Санду призвала власти заняться сторонниками российской спецоперации на Украине среди местного населения. Как сообщает РИА Новости, глава государства назвала выступающих в поддержку действий Москвы молдаван «источником угрозы».

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По мнению Санду, такие люди «опасны для общества». Она призвала госорганы «остановить» их.

Президент также призвала отличать народное недовольство растущими ценами и политикой государства от направленных «попыток дестабилизации» ситуации. Речь шла и о протестах в Гагаузской автономии, где люди вышли на митинги из-за растущих цен.