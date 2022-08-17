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25 минут назад

Санду пригрозила сторонникам спецоперации среди молдаван

Никита Бородкин

Президент Молдавии Майя Санду призвала власти заняться сторонниками российской спецоперации на Украине среди местного населения. Как сообщает РИА Новости, глава государства назвала выступающих в поддержку действий Москвы молдаван «источником угрозы».

Санду пригрозила сторонникам спецоперации среди молдаван
Фото: ТАССТАСС

По мнению Санду, такие люди «опасны для общества». Она призвала госорганы «остановить» их.

Президент также призвала отличать народное недовольство растущими ценами и политикой государства от направленных «попыток дестабилизации» ситуации. Речь шла и о протестах в Гагаузской автономии, где люди вышли на митинги из-за растущих цен.

Также Санду попросила правительство работать усерднее, чтобы оправдать возложенные на него надежды и преодолеть возникшие в Молдавии проблемы.

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