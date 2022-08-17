Пока вы спали: наступление России «по всему фронту» и смена власти в ЕС

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В Киеве заявили о наступлении России «по всему фронту»

Глава Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил о напряженной ситуации на поле боя и наступлении России «по всему фронту». Об этом сообщает «Корреспондент».

По словам Залужного, украинские силы сталкиваются с 700-800 обстрелами своих позиций ежедневно, против них применяют 40-60 тысяч боеприпасов. Наиболее напряженной он назвал ситуацию на направлении Авдеевка - Пески - Марьинка.

Европе предрекли смену власти

Лидеры США и ЕС до сих пор твердо поддерживали Украину, но общественная поддержка Киева начинает ослабевать, отметил чешский писатель Йозеф Буска в своей статье для The Spectator. Самая важная битва за Украину, по его мнению, может в конечном итоге развернуться в домах, на улицах и площадях по всей Европе.

Спустя шесть месяцев после начала украинского кризиса к людям подкрадывается «информационная усталость». Первые полосы европейских газет все чаще посвящены стоимость жизни, а не боевым действиям, а опросы общественного мнения показывают, что цены на энергоносители пугают людей больше, чем российское ядерное оружие. По мнению автора, ближе к зиме правительства могут столкнутся с растущим давлением для нормализации отношений с Россией. Тогда на смену сопротивляющимся могут прийти прокремлевские политики.

США выделят 86 миллионов долларов на украинское зерно

Агентство США по международному развитию (USAID) потратит более 68 миллионов долларов на закупку и доставку украинского зерна в рамках крупной экспортной сделки. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

USAID предоставит эти средства Всемирной продовольственной программе - агентству ООН, которое исторически получает большую часть своего зерна из Украины. На эти деньги планируют закупить, перевезти и хранить до 150 тысяч тонн пшеницы.

Россиянам напомнили о помощи государства в случае проблем

Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева напомнила, что россияне, оказавшиеся в трудной ситуации, могут получить от государства адресную помощь. Она заявила «Прайму», что речь может идти как о денежных выплатах (пособия, субсидии), так и о натуральной помощи (топливо, продукты, одежда, лекарства).

Претендовать на помощь могут малоимущие семьи, малоимущие одинокие люди и другие россияне, среднедушевой доход в семьях которых ниже прожиточного минимума. Также помощь могут предоставить по социальному контракту. В таком случае человек в обмен на господдержку обязуется выполнить определенные действия - найти работу, пройти обучение или открыть бизнес.

«Германии придется запустить «Северный поток-2»

Главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда допустил что из-за энергетического кризиса Германии в итоге придется запустить «Северный поток-2». Об этом сообщает Lidovsky.