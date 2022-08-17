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36 минут назад

Украинцев призвали запасаться дровами к зиме

Елена Прошина

Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города готовиться к тяжелой зиме и запасаться дровами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

Украинцев призвали запасаться дровами к зиме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, городские власти уже закупают печи-буржуйки в большом количестве. Он отметил, что это единственное, что останется, если «остальное работать не будет».

«Горожанам стоит готовиться к ситуации, которую сложно себе представить. Дрова никто не отменял», - сказал Садовой

Также в мэрии посоветовали горожанам на случай отключения газа покупать электрочайники, электроприборы на аккумуляторах, а также сухой спирт.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей о возможных проблемах с отоплением предстоящей зимой. Он призвал подготовить теплую одежду и одеяла. По его словам, в грядущем отопительном сезоне уровень температуры в квартирах может составить 18-19 градусов.

В мире,Андрей Садовой,Виталий Кличко,
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