Украинцев призвали запасаться дровами к зиме

Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города готовиться к тяжелой зиме и запасаться дровами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

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По его словам, городские власти уже закупают печи-буржуйки в большом количестве. Он отметил, что это единственное, что останется, если «остальное работать не будет».

«Горожанам стоит готовиться к ситуации, которую сложно себе представить. Дрова никто не отменял», - сказал Садовой

Также в мэрии посоветовали горожанам на случай отключения газа покупать электрочайники, электроприборы на аккумуляторах, а также сухой спирт.