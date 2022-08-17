В Китае назвали согласовавшего визит Пелоси на Тайвань

Посол Китая в США Цинь Ган отверг идею о том, что визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань не был санкционирован президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает Axios.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров Пелоси.

В МИД Китая ее визит назвали политической провокацией, которая усилила напряженность в регионе. Глава МИД страны Ван И заявил, что именно Штаты, а не Китай пытаются поменять статус-кво в Тайваньском проливе.

При этом Байден публично заявлял, что военные считают поездку Пелоси «не очень хорошей идеей».

Цинь Ган выразил уверенность, что администрация США согласовала визит Пелоси, и подчеркнул, что Конгресс «в соответствии с международным правом не является независимой, неконтролируемой ветвью власти».

По словам дипломата, если Вашингтон не «проявит сдержанность» после ситуации с Пелоси, будет «еще один виток напряженности» - и никакого диалога по таким вопросам, как изменение климата и ядерная безопасность.

Цинь подчеркнул, что принцип одного Китая, согласно которому существует только одно китайское государство, а Тайвань - неотъемлемая его часть, должен быть основой американо-китайских отношений.

Объединение Китая и Тайваня произойдет мирным путем, если это возможно, и силой, если это необходимо, сказал Цинь.