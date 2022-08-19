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1 час назад

СКЦ в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще трех судов

Газета.Ruиещё 5

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще трех судов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ООН.

СКЦ в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще трех судов
Фото: Vincent Mundy/ReutersVincent Mundy/Reuters

"Судно I Maria отправилось сегодня из Черноморска в Стамбул с 27 982 тоннами кукурузы. Совместный координационный центр санкционировал в четверг отбытие трех судов: MV Canga Star и MV Pretty Lady в Черноморск и MV BELLIS в Одессу.

Центр также завершил в четверг инспекции шести судов: Aviva, Ascanios, Sea Eagle и Zhe Hai 505 отправятся [в украинские порты], а судна Osprey S и Bonita отбудут [из украинских портов]", - указано в сообщении. Кроме того, в пятницу, 19 августа, представители СКЦ проведут досмотр восьми судов. Общий объем экспортируемого зерна, который находится на борту этих кораблей, составляет 625 049 тонн. Ранее Минсельхоз сообщил, что не рассматривает вопрос об отмене экспортной пошлины на зерно.

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