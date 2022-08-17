Руководство НАТО намеренно игнорирует обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины. Они должны осудить действия Киева и способствовать прекращению ударов по этой области. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.

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Он пояснил, что руководство ООН никак не реагирует на обращения РФ по поводу обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ. По его словам, дальше игнорировать факт периодических атак по этой области нельзя. Рогов считает, что если ООН не приложит усилий для вразумления властей Украины, то структуру можно будет переименовать в «Организацию определенных наций».

«Сегодня ООН превратилась в площадку для продвижения геополитических интересов исключительно англосаксов. Чисто как у Оруэлла, где все равны, но некоторые равнее», — заявил он.

Рогов также считает, что высокопоставленные лица ООН не обращают внимания на сообщения многих государств, так как привыкли слышать только позицию Запада. Он отметил, что это дает мировой общественности повод усомниться в непредвзятости руководства Организации Объединенных Наций.