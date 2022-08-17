В Польше заявил о планах ФРГ «вернуть» бывшие земли

«Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то есть бывшей советской оккупационной зоны, то с момента выполнения этой задачи – о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ», – передает РИА «Новости» слова Глапинского.