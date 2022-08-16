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34 минуты назад

Украина внесла изменения в школьный курс истории

News.ru

Министерство образования Украины внесло изменения в школьную программу по истории. В частности, там предполагается характеризовать СССР как государство имперского типа. Кроме того, в рамках курса используются термины «рашизм» и «русский мир». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Украина внесла изменения в школьный курс истории
Фото: news.runews.ru

В учебные программы предметов «История Украины», «Всемирная история» для 6–11-х классов и интегрированного курса «История: Украина и мир» (10 класс) внесены изменения с учетом новых историографических наработок. Например, в обновленных программах предлагается взгляд на СССР как на государство имперского типа, — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, заметные изменения претерпел курс новейшей истории. Так, отдельным учебным блоком там предусмотрено изучение военных действий с Российской Федерацией с 2014 года. Также обновлен перечень терминов и понятий.

Обновлен перечень терминов/понятий, как: «присвоение суверенитета», «русский мир», «рашизм», уточнен контекст применения понятия «коллаборационизм», — уточнили в ведомстве.

Также в содержании предмета под названием «Защита Украины», по данным Минобразования, «усилена военно-патриотическая составляющая».

Ранее стало известно, что Министерство образования Украины убрало из школьной программы уроки по изучению русского языка и литературы. При этом некоторые авторы, писавшие на русском языке, все же останутся в программе «Зарубежная литература». Оттуда не станут убирать русскоязычных авторов, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Украиной, например Николая Гоголя и Михаила Булгакова.

В мире,Общество,Николай Гоголь,Михаил Булгаков,
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