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56 минут назад

Бразилец выжил на необитаемом острове за счет угля и лимонов

Елена Прошина

Нельсон Неди, 51-летний скалолаз из Бразилии, в результате несчастного случая попал на заброшенный остров Пальмас. Он прожил на нем пять дней, питаясь лимонами и углем. Об этом пишет The Sun.

Бразилец выжил на необитаемом острове за счет угля и лимонов
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Отмечается, что пляж Грумари является популярным местом отдыха и тренировок у бразильских скалолазов. Рядом с пляжем находится горная гряда. На расположенной над морем скале любители экстрима делают красивые селфи.

Нельсон Неди чудом не разбился, когда упал со скалы в океан. Все же он остался жив, но сильное течение утащило его на несколько километров и выбросило у необитаемого острова Пальмас.

В первый день бразильцу удалось обнаружить пещеру, на второй - заброшенную рыбачью хижину. У него не было ни еды, ни воды. После длительных поисков он нашел два лимона и «съел их со шкурками и семечками».

Кроме того, он заметил, что обезьяны грызут древесный уголь, и последовал их примеру. По словам Нельсона, от этой пищи стало только хуже, так как кусочки угля застряли в зубах.

Понимая, что умрет от голода, мужчина попытался переплыть пролив, отделяющий его от материка, но не справился с течением. В конечном итоге, ему удалось привлечь внимание катающихся на аквабайках туристов. Они вызвали вертолет, который и забрал бразильского «Робинзона».

Летчики отвезли его в больницу, из которой после тщательного осмотра, Неди выпустили в этот же день.

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