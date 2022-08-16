В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
55 минут назад

Белоруссия ввела платное ожидание въезда в пункты пропуска на границе

RT на русскомиещё 3

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ «О системе электронной очереди транспортных средств в пунктах пропуска», согласно которому вводится платное ожидание въезда в пункты пропуска на границе.

Белоруссия ввела платное ожидание въезда в пункты пропуска на границе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом информирует пресс-служба президента Белоруссии.

«Для повышения эффективности работы системы электронной очереди указом отменяется безвозмездное размещение транспортных средств в зоне ожидания», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что существовавшую услугу платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска из зоны ожидания также отменят.

Вместо этого указ предусматривает, что все транспортные средства при въезде в зону ожидания будут оплачивать регистрацию в системе электронной очереди, а въезд в зону ожидания будет упорядочен и станет осуществляться в порядке живой очереди, уточнили в пресс-службе.

В апреле сообщалось, что Министерство транспорта Белоруссии вводит ответный запрет на перемещение через таможенную границу ЕАЭС в страну автомобилей и тягачей, зарегистрированных в странах Евросоюза.

В мире,Александр Лукашенко,ЕАЭС,ЕС,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители