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30 минут назад

Санду: шанс решить приднестровский вопрос появится после урегулирования на Украине

ТАСС

Президент Молдавии Майя Санду считает, что после урегулирования ситуации на Украине появится хороший шанс для решения приднестровского вопроса.

Как заявила Санду в интервью газете СП, которое было опубликовано во вторник, когда конфликт на Украине будет урегулирован, "появится хороший шанс решить мирным путем приднестровский вопрос".

"Хочу сказать, что для нас очень важно решить этот вопрос именно мирным путем и, конечно, с соблюдением международно признанных границ Республики Молдова", - подчеркнула она.

Непризнанная республика была образована 2 сентября 1990 года на молдавских территориях левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Они выступили против действий радикальных политиков Молдавии, добивавшихся тогда выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией.

В Приднестровье задумались над присоединением к России

Кишинев попытался решить проблему силовым способом. Остановить вооруженный конфликт удалось после того, как в июле 1992 года в Москве было подписано соглашение о мирном урегулировании, а в зону конфликта были введены российские миротворцы. С тех пор вместе с молдавскими и приднестровскими коллегами они охраняют мир в регионе, дав возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры.

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