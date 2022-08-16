Стало известно местонахождение "пропавшего сухогруза" Razoni

Сухогруз Razoni пришвартовался в сирийском порту Тартус. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник и данные спутникового мониторинга.
Отмечается, что корабль вышел из одесского порта 1 августа. Он был первым судном, отправленным с грузом украинского зерна в рамках так называемой «продуктовой сделки». Первоначально сухогруз направился к проливу Босфор, где сотрудники Координационного центра провели его тщательный осмотр.
После этого Razoni проследовал к Ливану. Власти страны не приняли его, сославшись на нарушение временных сроков поставки на пять месяцев. После это судно побывало в Турции, затем его заметили в районе сирийского порта. На протяжении трех дней транспондер (приемопередатчик) был отключен.
По данным источника, после долгого «путешествия» корабль пришвартовался в порту Тартус. Точных данных о том, будет ли разгружено зерно, пока нет.