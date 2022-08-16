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35 минут назад

Генсек ООН Антониу Гутерреш посетит Украину

Елена Прошина

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш проведёт встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом во Львове. Об этом сообщает РИА «Новости».

Генсек ООН Антониу Гутерреш посетит Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По приглашению президента Владимира Зеленского генсек ООН будет в четверг во Львове и примет участие в трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и украинским лидером», – сообщает представитель Гутерреша.

Дюжаррик добавляет, что после трёхсторонней встречи генсек отправится в Одессу, где посетит один из участвующих в зерновой сделке портов. А перед возвращением домой Гутерреш посетит Стамбул, чтобы побывать в Совместном координационном центре.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерреш по телефону обсудили инцидент в СИЗО в Еленовке.

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