Генсек ООН Антониу Гутерреш посетит Украину

«По приглашению президента Владимира Зеленского генсек ООН будет в четверг во Львове и примет участие в трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и украинским лидером», – сообщает представитель Гутерреша.

Дюжаррик добавляет, что после трёхсторонней встречи генсек отправится в Одессу, где посетит один из участвующих в зерновой сделке портов. А перед возвращением домой Гутерреш посетит Стамбул, чтобы побывать в Совместном координационном центре.